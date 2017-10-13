Более 350 тысяч поездок на прокатном велотранспорте совершено за сентябрь в Москве

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Москва, 13 октября. Несмотря на осенние холода, велопрокат в столице по-прежнему актуален.

В сентябре столичный велопрокат поставил рекорд для осени – совершено более 350 тысяч поездок. Для сравнения, в прошлом году за такой же период услугами велопроката пользовались в два раза реже, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

«В настоящее время сезон еще не завершился», - отметил заммэра Москвы.

Ранее сообщалось, что работу велопроката в Москве могут продлить до зимы.

Всего за сезон 2017 года на прокатных велосипедах совершено 2,2 млн поездок. В 2016 году этот показатель равнялся 1,6 млн, в 2015 году – 880 тысяч.