Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов

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Москва, 13 октября. В столичной подземке с 14 октября начнут выпускать проездные билеты с дизайном, посвященным Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Метрополитен выпустит билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок с особым дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», — цитирует пресс-служба московской мэрии начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

По его словам, для пассажиров московского метро было создано 600 тысяч билетов.

На лицевой стороне новых билетов будет изображен логотип фестиваля — цветок из пяти лепестков с зеленым шаром по центру. На фоне лепестков расположен голубь мира.