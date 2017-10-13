Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу: ИГИЛ после Сирии набирает силу в Афганистане
Общество
Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов

    10:29  13 Октября 2017
    74

    Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов

    Москва, 13 октября. В столичной подземке с 14 октября начнут выпускать проездные билеты с дизайном, посвященным Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

    «Метрополитен выпустит билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок с особым дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», — цитирует пресс-служба московской мэрии начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

    По его словам, для пассажиров московского метро было создано 600 тысяч билетов.

    На лицевой стороне новых билетов будет изображен логотип фестиваля — цветок из пяти лепестков с зеленым шаром по центру. На фоне лепестков расположен голубь мира.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #метро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 1510

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        53033

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24368

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6199

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53975
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        1510
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        7712
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        7862
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2051