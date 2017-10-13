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На Кутузовском проспекте в Москве появится четвертая полоса для движения
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    На Кутузовском проспекте в Москве появится четвертая полоса для движения

    10:18  13 Октября 2017
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    На Кутузовском проспекте в Москве появится четвертая полоса для движения

    Москва, 13 октября. Дополнительные полосы для движения автотранспорта появятся на участке Кутузовского проспекта в Москве между улицами Минская и Генерала Ермолова.

    Как рассказали в Центре организации дорожного движения российской столицы, это станет возможным за счет сужения существующих полос.

    Отмечается, что после введения дополнительной полосы, пропускная способность магистрали увеличится.

    В ведомстве добавили, что согласно проектным решениям, предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам. Также эксперты подчеркнули, что выделенная полоса будет по всей длине Кутузовского проспекта. Как пишет ТАСС, исключением является только участок от Улицы 1812 года до улицы Генерала Ермолова. 

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #кутузовский проспект
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