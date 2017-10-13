Парк «Зарядье» приглашает увидеть «Заповедную Россию»

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Москва, 13 октября. Столичные власти анонсировали выставку под открытым небом «Заповедная Россия». Экспозицию, которая откроется в парке «Зарядье» 16 октября, можно будет посетить до конца месяца.

Мероприятие приурочено к юбилейному, десятому фестивалю дикой природы «Золотая черепаха», сообщает «Свободная Пресса». Гости выставки смогут увидеть фотографии из разных уголков национальных парков и заповедников России. На снимках фотографы запечатлели жизнь диких зверей в их естественной среде обитания.

На выставку «Заповедная Россия» можно будет попасть в часы работы парка — с 14 до 22 в понедельник и с 10 до 22 в остальные дни. Вход бесплатный.