Грабители отняли у прохожего рюкзак с $200 тыс. в центре Москвы

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Москва, 13 октября. В центре Москвы грабители напали на мужчину и отобрали у него 200 тысяч долларов.

Как сообщает агентство «Москва», безработный пострадавший 1966 года рождения обратился в полицию. По его словам, трое неизвестных напали на него в четверг около 11.00 на улице Большая Пионерская. Он отметил, что злоумышленники избили его, а после чего забрали рюкзак, в котором находились деньги — 200 тысяч долларов. Далее грабители скрылись с места на черном Mercedes.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Материальный ущерб составил 11 млн 584 тысяч рублей, передает агентство «Дни.Ру».

Напомним, ранее неизвестный мужчина попытался ограбить отделение «Сбербанка России» в одном из районов столицы.