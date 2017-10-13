Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года

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Москва, 13 октября. Программа «Моя улица» продлится еще три года согласно бюджету на 2018-2020 годы, который одобрила мэрия Москвы.

Как стало известно, 94,5 миллиарда рублей будет выделено на ее реализацию. В 2018 году расходы на «Мою улицу» составят 33,3 миллиарда рублей, 30,6 в 2019, 30,5 в 2020, передает РБК.

Напомним, в этом году в программу «Моя улица» вошло более 80 городских территорий, среди них 12 набережных. В рамках благоустройства по программе в центре Москвы обустроят около 200 пешеходных переходов.