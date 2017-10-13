Проводить научные эксперименты на МКС станет проще

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Москва, 13 октября. Роскосмос упростил требования для тех, кто желает провести эксперимент в космосе на российском сегменте Международной космической станции.

Представители Роскосмоса и РАН утвердили «План мероприятий по повышению эффективности использования МКС, в том числе на коммерческих условиях», сообщают «Известия». Следующий шаг — изменение действующего ГОСТа по проведению экспериментов. В Роскосмосе подчеркнули, что речь идет о подготовке научной аппаратуры.

Сегодня требования стандарта затрудняют участие в программе компаний не из ракетно-космической отрасли и не имеющих опыта проведения экспериментов в космосе. Изменения могут внести уже в первом полугодии 2018 года.