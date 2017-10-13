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Технологии
Проводить научные эксперименты на МКС станет проще
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    Проводить научные эксперименты на МКС станет проще

    7:26  13 Октября 2017
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    Проводить научные эксперименты на МКС станет проще

    Москва, 13 октября. Роскосмос упростил требования для тех, кто желает провести эксперимент в космосе на российском сегменте Международной космической станции.

    Представители Роскосмоса и РАН утвердили «План мероприятий по повышению эффективности использования МКС, в том числе на коммерческих условиях», сообщают «Известия». Следующий шаг — изменение действующего ГОСТа по проведению экспериментов. В Роскосмосе подчеркнули, что речь идет о подготовке научной аппаратуры.

    Проводить научные эксперименты на МКС станет проще

    Сегодня требования стандарта затрудняют участие в программе компаний не из ракетно-космической отрасли и не имеющих опыта проведения экспериментов в космосе. Изменения могут внести уже в первом полугодии 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #космос #роскосмос #технологии #ран
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