При пожаре в ТЦ в подмосковном Чехове обрушилась кровля

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Московская область, 13 октября. При пожаре в торговом центре в подмосковном Чехове произошло обрушение кровли.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление МЧС, крыша обрушилась на площади 1200 квадратных метров. Всего же пламенем было охвачено порядка 3 тысяч квадратов.

По уточненным данным, в настоящее время пожар локализован, на месте ЧП в течение двух часов работали почти 100 человек и 25 единиц техники, в т.ч. от МЧС – 49 специалистов.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.