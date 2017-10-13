Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан
Происшествия
При пожаре в ТЦ в подмосковном Чехове обрушилась кровля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    При пожаре в ТЦ в подмосковном Чехове обрушилась кровля

    5:26  13 Октября 2017
    67

    При пожаре в ТЦ в подмосковном Чехове обрушилась кровля

    Московская область, 13 октября. При пожаре в торговом центре в подмосковном Чехове произошло обрушение кровли.

    Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление МЧС, крыша обрушилась на площади 1200 квадратных метров. Всего же пламенем было охвачено порядка 3 тысяч квадратов.

    По уточненным данным, в настоящее время пожар локализован, на месте ЧП  в течение двух часов работали почти 100 человек и 25 единиц техники, в т.ч. от МЧС – 49 специалистов.

    По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

    Автор: Константин Терехов
    #пожар #мчс #московская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 45722

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24266

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6183

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53854

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94985
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        4710
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        1281
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1580
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1399