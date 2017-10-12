Бывший завод «Серп и молот» горит в Москве

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Москва, 12 октября. Крупный пожар тушат на территории бывшего металлургического завода «Серп и молот» на юго-востоке Москвы.

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. По данным источника ФАН в экстренных службах города, локализация произошла в 17.48 мск.

«Очаг возгорания находится в помещении бывшего сталепроволочного цеха в трехэтажном здании. Кровля строения обрушилась», — добавил он.

Напомним, завод был основан в 1883 году, свою деятельность прекратил в 2011 году.

Видео с места ЧП публикует телеканал 360.