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Политика
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Общество
Собянин заявил о создании четырех образовательных кластеров в новой Москве
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    Собянин заявил о создании четырех образовательных кластеров в новой Москве

    17:34  12 Октября 2017
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    Собянин заявил о создании четырех образовательных кластеров в новой Москве

    Москва, 12 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в новой Москве появятся четыре образовательных кластера. Такое сообщение появилось на странице Собянина в социальной сети «ВКонтакте».

    «Один из них — школа на 2100 мест в деревне Летово — уже строится. Она откроется в 2018-м», — написал он.

    Как отмечает «Вечерняя Москва», комплекс будет построен на территории поселка Сосенское. Здание на 1012 учеников станет центром образовательного корпуса. Ожидается, что оно будет иметь форму лепестков. Рядом будут построены еще четыре общежития на 560 человек и три общежития для преподавателей.

    Напомним, что в сентябре в Москве ввели в эксплуатацию девять школ на 8 тысяч мест. В период с 2011 по 2016 годы в столице были построены 67 школ на 36,5 тысяч мест.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #собянин
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