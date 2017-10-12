Жители Подмосковья разбили окно супермаркета деревом, чтобы украсть алкоголь

В Избранное

Москва, 12 октября. Ночью в подмосковном Орехово-Зуева произошло ограбление местного супермаркета. Как стало известно, преступление совершили двое жителей города.

Так, чтобы пробраться за алкоголем и закуской, мужчины разбили окно магазина веткой дерева.

«Сегодня утром проходил мимо магазина. Стояли три патрульные машины, у магазина вскрыты входные двери и разбитое окно с правой стороны, — сообщил местный житель Валерий Сазонов. — Злоумышленника не поймали вроде бы», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщало сетевое издание «360», ранее неизвестный мужчина с пистолетом ограбил салон связи на западе Москвы.