Зарплата работников дорожного хозяйства в Московской области увеличилась на 30%

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Москва, 12 октября. Заработная плата сотрудников дорожного хозяйства в Московской области в 2017 году выросла на 30%. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на церемонии награждения лучших работников сферы в доме правительства Московской области, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Вместе с вами мы стремимся делать наши подмосковные магистрали все более современными, удобными, безопасными. Это имидж нашего региона, важный компонент нашей инвестиционной привлекательности», — отметил Воробьев в поздравительной речи.

Отметим также, что четыре специалиста дорожного хозяйства были удостоены звания «Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области», 13 человек губернатор отметил благодарностью, а один сотрудник получил почетную грамоту губернатора Московской области.