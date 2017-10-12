Водителей просят пересесть на общественный транспорт из‑за непогоды в Москве

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Москва, 12 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт во избежание осложнения дорожной ситуации.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в столице прогнозируется осложнение дорожной ситуации из-за сильного дождя, который ожидается в ближайшие дни. Так, с четверга по субботу в городе ожидается ухудшение погодных условий, о чем говорят данные Гидрометцентра.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения транспортной обстановки. В департаменте транспорта рекомендуют пользоваться общественным городским транспортом для передвижения по городу, особенно в часы пик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье изменился срок оплаты хранения и перемещения задержанных автомобилей. Установленный срок оплаты – 30 календарных дней со дня перемещения задержанного автомобиля на спецстоянку