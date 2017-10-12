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Американец устроил ферму по выращиванию марихуаны в центре Москвы
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    Американец устроил ферму по выращиванию марихуаны в центре Москвы

    14:50  12 Октября 2017
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    Американец устроил ферму по выращиванию марихуаны в центре Москвы

    Москва, 12 октября. В центре Москвы задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. В пресс‐службе столичного главка МВД сообщили, что в его квартире было обнаружено 29 кустов конопли.

    Как говорится в сообщении  ГУ МВД, приезжий мужчина был задержан сотрудниками полиции ОМВД России по Тверскому району.

    При личном досмотре у подозреваемого были найдены и изъяты свертки с марихуаной, которые задержанный намеревался сбыть.

    В ходе осмотра его квартиры полицейские нашли и изъяли 29 кустов конопли, а также специальное оборудование для этого.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное производство и сбыт наркотиков» и «приготовление к преступлению». Как сообщает сетевое издание «360», задержанным оказался гражданин США. 

    Напомним, несколько дней назад на участке неоднократно судимого жителя деревни Поджигородово в Клину правоохранители обнаружили более 50 кустов конопли

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #марихуана #наркотики
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