Мигрант из Киргизии изнасиловал студентку в Зеленограде

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Москва, 12 октября. Приезжий из Киргизии изнасиловал студенту училища из Зеленограда. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно, 23-летний мигрант напал на 23-летнюю девушку в парковой зоне Зеленограда. Молодой человек подкараулил свою жертву в безлюдном месте, а затем совершил в ее отношении действия сексуального характера.

После случившегося пострадавшая отправилась в полицию и рассказала о том, что на нее напал мужчина азиатской внешности. На нем была светлая толстовка и темная кепка.

Полиции удалось быстро задержать преступника. В данный момент он находится в СИЗО, сообщает «Политэксперт» со ссылкой на собственные источники.

По данному факту возбуждено уголовное дело.