Более тысячи дворов было благоустроено в Подмосковье с начала года

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Москва, 12 октября. В Подмосковье с начала 2017 года было благоустроено более тысячи дворов. Об этом сообщили представители пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Таким образом, годовой план выполнен на 75%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего в Московской области в этом году было решено благоустроить 1460 дворов. В это число входят 130 площадок, за которые проголосовали жители домов. Работы по благоустройству дворовых территорий ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Стало известно, что в некоторых муниципалитетах план по благоустройству уже выполнен. Работы завершены во Власихе, Восходе, Дзержинском, Котельниках, Лобне, Люберцах, Молодежном, Реутове, Шаховской, Сергиево-Посадском районе.