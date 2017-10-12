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Общество
Более тысячи дворов было благоустроено в Подмосковье с начала года
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    Более тысячи дворов было благоустроено в Подмосковье с начала года

    14:24  12 Октября 2017
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    Более тысячи дворов было благоустроено в Подмосковье с начала года

    Москва, 12 октября. В Подмосковье с начала 2017 года было благоустроено более тысячи дворов. Об этом сообщили представители пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

    Таким образом, годовой план выполнен на 75%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего в Московской области в этом году было решено благоустроить 1460 дворов. В это число входят 130 площадок, за которые проголосовали жители домов. Работы по благоустройству дворовых территорий ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

    Более тысячи дворов было благоустроено в Подмосковье с начала года

    Стало известно, что в некоторых муниципалитетах план по благоустройству уже выполнен. Работы завершены во Власихе, Восходе, Дзержинском, Котельниках, Лобне, Люберцах, Молодежном, Реутове, Шаховской, Сергиево-Посадском районе.

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #благоустройство
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