В Подмосковье изменен срок хранения машин на штрафстоянках

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Москва, 12 октября. В Подмосковье изменился срок оплаты хранения и перемещения задержанных автомобилей. Установленный срок оплаты – 30 календарных дней со дня перемещения задержанного автомобиля на спецстоянку, передает пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Как сообщила председатель комитета Наталья Ушакова, после получения машины со штрафстоянки эвакуацию можно оплатить. По ее словам, отсутствие оплаты не является основанием для продолжения задержания транспортного средства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек приняли участие в различных мероприятиях Декады милосердия, которая стартовала в Московском регионе 1 октября