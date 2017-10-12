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Дочь Кадырова проведет модный показ в парке «Зарядье»
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    Дочь Кадырова проведет модный показ в парке «Зарядье»

    13:29  12 Октября 2017
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    Дочь Кадырова проведет модный показ в парке «Зарядье»

    Москва, 12 октября.  Дочь Рамзана Кадырова Айшат представит новую коллекцию модной одежды 20 октября в парке «Зарядье». Мероприятие состоится в рамках проходящей в Москве Mercedes Benz Fashion Week, передает «РИА Новости».  

    Сообщается, что новая коллекция старшей дочери главы Чечни получила название «Горная Жемчужина». 

    Отметим, что проведение показа не повлияет на работу парка: он будет функционировать для всех желающих. Напомним, парк «Зарядье» был открыт в центре Москвы в сентября текущего года.  

    Автор: Федор Веснин
    #москва #мода #зарядье
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