Памятник Шекспиру установят в центре Москвы

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Москва, 12 октября. Памятник английскому литератору Уильяму Шекспиру установят в центре Москвы до конца 2019 года. Монумент появится возле музея «Старый английский двор» на улице Варварка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Проект памятника Шекспиру будет определен по результатам открытого конкурса, а финансирование работ по изготовлению и установке монумента, а также по благоустройству территории около памятника возьмет на себя Британский совет в России, выступивший инициатором его возведения.

Отметим, что в прошлом году идею установки монумента автору «Ромео и Джульеты» одобрили на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.