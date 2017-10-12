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Памятник Шекспиру установят в центре Москвы
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    Памятник Шекспиру установят в центре Москвы

    12:23  12 Октября 2017
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    Памятник Шекспиру установят в центре Москвы

    Москва, 12 октября. Памятник английскому литератору Уильяму Шекспиру установят в центре Москвы до конца 2019 года. Монумент появится возле музея «Старый английский двор» на улице Варварка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

    Проект памятника Шекспиру будет определен по результатам открытого конкурса, а финансирование работ по изготовлению и установке монумента, а также по благоустройству территории около памятника возьмет на себя Британский совет в России, выступивший инициатором его возведения.

    Отметим, что в прошлом году идею установки монумента автору «Ромео и Джульеты» одобрили на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

    Автор: Федор Веснин
    #памятник #москва #шекспир
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