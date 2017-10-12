Работы по реконструкции Дмитровского путепровода в Москве начнут в 2018 году

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Москва, 12 октября. Работы над реконструкцией Дмитровского путепровода планируют начать в 2018 году. Об этом сообщили представители пресс-службы московского департамента строительства со ссылкой на главу ведомства Андрея Бочкарева.

Сейчас подходят к завершению проектный этап, впереди — реконструкция. Длина путепровода, который расположен на Дмитровском шоссе, составляет 310,6 метров. Объект, построенный в 1965 году, давно нуждается в ремонте. Уже известно, что в ходе работ, специалисты заменят балки пролетных строений и стойки опор, ресурс которых был исчерпан. Протяженность нового путепровода составит 330 метров.

Все работы по реконструкции будут производиться без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.