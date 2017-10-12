Неизвестные угнали Mercedes за 11,5 млн рублей из московского автосалона

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Москва, 12 октября. Неизвестные угнали из автосалона на юге Москвы Merceses-Benz AMG G63 без номерных знаков, сообщили в региональном ГУ МВД,

Вечером 10 октября в московскую полицию обратился начальник службы безопасности из автосалона, находящегося на Варшавском шоссе, заявив об угоне. По данным правоохранителей, на машине не было номерных знаков в момент похищения. Силовики проводят проверку, материальный ущерб составляет 11,5 миллиона рублей,