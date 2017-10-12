Более 70 тысяч человек приняли участие в подмосковной Декаде милосердия

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Москва, 12 октября. Несколько тысяч человек приняли участие в различных мероприятиях Декады милосердия, которая стартовала в Московском регионе 1 октября.

Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области сообщила, что мероприятиями декады милосердия было охвачено 70 тысяч граждан пожилого возраста, передает Телеканал 360. Специально для них проводились экскурсии, концерты, благотворительные акции. Во всех районах Московской области прошли творческие выставки и литературно-музыкальные вечера.

Кроме того, волонтеры и социальные работники помогали одиноким пенсионерам убираться дома и на приусадебных участках.