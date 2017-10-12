В московском метро установят новые зеркала

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Москва, 12 октября. В вестибюлях 31 станции московского метрополитена до конца текущего месяца повесят зеркала для пассажиров. Они будут выполнены в двух размерах и украшены официальным логотипом подземки, а также дополнительно защищены от повреждений благодаря специальной пленке, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Уже в ближайшее время зеркала появятся на станциях «Речной вокзал», «Беговая», «Нагорная», «Строгино», «Ботанический сад» и «Ленинский проспект».

Отметим, что первые 50 зеркал появились в вестибюлях столичной подземки ещё в прошлом году в рамках подготовки инфраструктуры метро к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Зеркала есть, например, на станциях «Царицыно», «Тургеневская», «Рижская», «Сухаревская», «Чкаловская» и других.