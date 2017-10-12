Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в провинцию Дамаск
Общество
В московском метро установят новые зеркала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В московском метро установят новые зеркала

    10:47  12 Октября 2017
    100

    В московском метро установят новые зеркала

    Москва, 12 октября. В вестибюлях 31 станции московского метрополитена до конца текущего месяца повесят зеркала для пассажиров. Они будут выполнены в двух размерах и украшены официальным логотипом подземки, а также дополнительно защищены от повреждений благодаря специальной пленке, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.   

    Уже в ближайшее время зеркала появятся на станциях «Речной вокзал», «Беговая», «Нагорная», «Строгино», «Ботанический сад» и «Ленинский проспект».

    Отметим, что первые 50 зеркал появились в вестибюлях столичной подземки ещё в прошлом году в рамках подготовки инфраструктуры метро к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Зеркала есть, например, на станциях «Царицыно», «Тургеневская», «Рижская», «Сухаревская», «Чкаловская» и других. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #москва #метро #зеркала
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 22300

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23941

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6155

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53639

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94232
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        1823
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        7253
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        11033
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        236