Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»
Происшествия
Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»

    10:29  12 Октября 2017
    50

    Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»

    Москва, 12 сентября. Сотрудники МЧС  закончили разборы развала сгоревшего 8 октября строительного рынка «Синдика». Правда, количество сгоревших машин точно установить не удалось — по предварительным данным это порядка 1000 единиц автотехники — сюда входит весь транспорт, находившийся на рынке, в том числе и погрузчики, автокары.

    На данный момент идет подсчет ущерба, который понесли арендаторы помещений, которых 800 человек. Дознаватели МЧС на месте выясняют причину пожара. Но уже сейчас выявлены некоторые нарушения в технической эксплуатации здания. Назвать точную причину пожара, и рассказать, насколько четко соблюдалась противопожарная безопасность в помещениях, специалисты обещали до 18 октября.

    Напомним, в результате пожара выгорело 55 тысяч квадратных метров площади рынка в Одинцовском районе Московской области. Непосредственно перед пожаром — за несколько дней до него — арбитражный суд назначил экспертизу рынка по 200-миллионному иску к ООО «Синдика-О».

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 19720

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23918

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6151

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53625

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        8339
        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        Посол РФ: Недружественные шаги США идут вразрез с заявлениями о налаживании отношений

        6:55   12 Октября 2017
        188
        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        Тиллерсон обеспокоен задержанием граждан США в Турции

        5:52   12 Октября 2017
        240
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        469