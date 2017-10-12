Закончен разбор завалов в сгоревшем в Подмосковье рынке «Синдика»

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Москва, 12 сентября. Сотрудники МЧС закончили разборы развала сгоревшего 8 октября строительного рынка «Синдика». Правда, количество сгоревших машин точно установить не удалось — по предварительным данным это порядка 1000 единиц автотехники — сюда входит весь транспорт, находившийся на рынке, в том числе и погрузчики, автокары.

На данный момент идет подсчет ущерба, который понесли арендаторы помещений, которых 800 человек. Дознаватели МЧС на месте выясняют причину пожара. Но уже сейчас выявлены некоторые нарушения в технической эксплуатации здания. Назвать точную причину пожара, и рассказать, насколько четко соблюдалась противопожарная безопасность в помещениях, специалисты обещали до 18 октября.

Напомним, в результате пожара выгорело 55 тысяч квадратных метров площади рынка в Одинцовском районе Московской области. Непосредственно перед пожаром — за несколько дней до него — арбитражный суд назначил экспертизу рынка по 200-миллионному иску к ООО «Синдика-О».