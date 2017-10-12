Синоптики: В Москве за три дня выпадет почти половина месячной нормы осадков

В Избранное

Москва, 12 октября. Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о дождливой погоде. По прогнозам специалистов, в Москве за три дня выпадет почти половина месячной нормы осадков.

В четверг в столичном регионе ожидается пять миллиметров осадков, в пятницу — девять, в субботу — 12, сообщает РИА Новости. Специалист центра «Фобос» рассказал, что в общей сложности за три дня выпадет 26 миллиметров — это 44 процента всей месячной нормы. Особенно интенсивно дожди будут идти в пятницу и субботу.

Синоптики считают, что причиной сырой и пасмурной погоды стал малоподвижный циклон, который продолжит доминировать в атмосфере над Центральным регионом. Температурный фон в Москве и области останется близким к климатической норме.