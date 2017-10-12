Полицейским пришлось применить оружие при задержании угонщика в Москве

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Москва, 12 октября. Полицейские в Москве применили оружие при задержании угонщика автомобиля, оказавшего сопротивление, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Авиаторов, где полицейские поджидали подозреваемого в угоне автомобиля 44-летнего мужчину.

При задержании он оказал сопротивление и пытался отобрать у представителя правоохранительных органов пистолет. Полицейским пришлось применить против него табельное оружие.

«Подозреваемый получил ранение и был госпитализирован», — пишет РИАМО.

По некоторым данным, задержанный был ранее судим, передает «Подмосковье 360».