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Задержаны бандиты, похитившие в Москве владельца медклиник ради 15 млн рублей
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    Задержаны бандиты, похитившие в Москве владельца медклиник ради 15 млн рублей

    20:07  11 Октября 2017
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    Задержаны бандиты, похитившие в Москве владельца медклиник ради 15 млн рублей

    Москва, 11 октября. Трое подозреваемых в похищении владельца сети медицинских клиник задержаны в Московской области. Пленника, которого удерживали, пытаясь получить выкуп в размере 15 млн рублей, отпустили на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

    Злоумышленники похитили бизнесмена в Москве. Его силой посадили в машину, угрожая оружием, и увезли в Подмосковье, где удерживали в частном доме.

    «В частном домовладении в Московской области обнаружен и освобожден насильно удерживаемый пленник. Там же задержаны трое мужчин, двое из которых оказались в прошлом судимыми», — сообщили в МВД.

    В доме, где держали предпринимателя, правоохранители обнаружили наручники, травматический пистолет, маски, технику для ведения слежки и форму спецподразделений. По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Позднее был задержан 35-летний организатор похищения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #похищение #бизнесмен
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