Синоптики предупредили москвичей о «жутких дождях» в конце недели

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Москва, 11 октября. В российскую столицу и Подомосковье придут продолжительные дожди с 12 октября, сообщили в Гидрометцентре Росии.

К Москве и области приближается циклон, в связи с чем 12 октября погода ожидается дождливая. По словам спикера из российского Гидрометцентра, дожди будут умеренно интенсивные, но продолжительные.

«То есть если в четверг, пока циклон ещё только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

С 13 по 14 октября осадки продолжатся. Известно, что дневная температура воздуха в Москве будет колебаться на уровне 8-11 градусов, а 15 октября опустится до 9 градусов тепла. Южный ветер сменит северо-западный, отметили синоптики.