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Радиоактивные посылки обнаружили на почте в Москве
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    Радиоактивные посылки обнаружили на почте в Москве

    18:43  11 Октября 2017
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    Радиоактивные посылки обнаружили на почте в Москве

    Москва, 11 октября. Сотрудники железнодорожного почтамта на Казанском вокзале обнаружили две радиоактивные посылки, на место выехали экстренные службы.

    Посылки с высоким радиационным фоном были обнаружены на Казанском вокзале. По данным источника из экстренных служб, угрозы для людей они не несут. В «Почте России» подтвердили информацию об инциденте – при проверке сработала система контроля «Янтарь», которая выявила повышенный уровень радиации.

    Отправления изолировали, поместив в спецконтейнеры. После осмотра выяснилось, что в одной из посылок был морской навигационный прибор, а в другой – электронный измерительный прибор, весь груз будет утилизирован, пишет «Подмосковье 360»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #почта россии
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