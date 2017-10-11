Радиоактивные посылки обнаружили на почте в Москве

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Москва, 11 октября. Сотрудники железнодорожного почтамта на Казанском вокзале обнаружили две радиоактивные посылки, на место выехали экстренные службы.

Посылки с высоким радиационным фоном были обнаружены на Казанском вокзале. По данным источника из экстренных служб, угрозы для людей они не несут. В «Почте России» подтвердили информацию об инциденте – при проверке сработала система контроля «Янтарь», которая выявила повышенный уровень радиации.

Отправления изолировали, поместив в спецконтейнеры. После осмотра выяснилось, что в одной из посылок был морской навигационный прибор, а в другой – электронный измерительный прибор, весь груз будет утилизирован, пишет «Подмосковье 360»