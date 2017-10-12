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Заместитель Шойгу открыл новый каток спорткомплекса ЦСКА в Москве
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    Заместитель Шойгу открыл новый каток спорткомплекса ЦСКА в Москве

    10:16  12 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу открыл новый каток спорткомплекса ЦСКА в Москве

    Москва, 12 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков открыл новый спортивный объект, оснащенный новой лазерной системой.

    В военном ведомстве России отмечают, что на новом катке будут тренироваться лидеры мирового и российского одиночного фигурного катания и хоккеисты. Объект будет работать круглосуточно, прерываясь только на заливку льда. Ледовый комплекс оборудован системой лазерной коррекции покрытия, а также новейшей системой поддержания температуры.

    Заместитель Шойгу подчеркнул, что новый каток станет стартовой площадкой для будущих российских чемпионов и позволит привлечь больше современной молодежи к занятиям спортом. Николай Панков передал всем присутствовавшим на открытии катка поздравления от имени главы военного ведомства России.

    Заместитель Шойгу открыл новый каток спорткомплекса ЦСКА в Москве

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #цска #николай панков #каток
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