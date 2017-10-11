Два автомобиля столкнулись на трассе в Ступино, есть жертвы

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Москва, 11 октября. Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на шоссе А-108 в Ступино. Об этом говорится в среду в телеграм-канале регионального министерства транспорта.

По имеющимся данным, в среду, 11 октября, в 13.00 в Ступино на 10-м километре автотрассы А-108 произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в аварии с участием грузовика и внедорожника в Московской области.