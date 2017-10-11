Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на трассе в Ступино, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два автомобиля столкнулись на трассе в Ступино, есть жертвы

    15:42  11 Октября 2017
    827

    Два автомобиля столкнулись на трассе в Ступино, есть жертвы

    Москва, 11 октября. Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на шоссе А-108 в Ступино. Об этом говорится в среду в телеграм-канале регионального министерства транспорта.

    По имеющимся данным, в среду, 11 октября, в 13.00 в Ступино на 10-м километре автотрассы А-108 произошло столкновение двух автомобилей.

    По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Два автомобиля столкнулись на трассе в Ступино, есть жертвы

    Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в аварии с участием грузовика и внедорожника в Московской области.

    Автор: Дана Балан
    #москва #дтп #полиция #ступино
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23638

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6112

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53501

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93754

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108686
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        11227
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1189
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1931
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        5284