Четверо грабителей в масках напали на граждан Китая в Москве

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Москва, 11 октября. Четверо мужчин в масках избили молотком и ограбили четырех граждан Китая. Инцидент произошел 10 октября.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, неизвестные в масках подъехали к жилому дому на улице Верхние поля на автомобиле. Затем злоумышленники подошли к четырем гражданам Китая, ударили одного из них молотком по голове и отобрали у него сумку, в которой находились два смартфона и ноутбук. Грабители также забрали у иностранцев сумку с личными вещами, документами и денежными средствами на сумму 5 тысяч рублей.

К сожалению, пострадавшие граждане КНР приметы преступников не запомнили. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.