Мосгорнаследие хочет отсудить кинотеатр «Форум» у собственника

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Москва, 11 октября. Департамент культурного наследия Москвы намерен спасти здание кинотеатра «Форум» от разрушения и подал в суд на его собственника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание кинотеатра «Форум» расположено на Садовой-Сухаревской улице. Последний кинопоказ в «Форуме» прошел в далеком 1994 году. После этого он был закрыт, а здание постепенно приходило в упадок. Серьезный урон кинотеатру нанес пожар в 2002 году. Собственник же не собирался реставрировать здание.

«Привлечение его к административной ответственности за исполнение обязательных требований к сохранению объектов культурного наследия не возымело должного результата, что послужило поводом для обращения департамента культурного наследия города Москвы в Арбитражный суд города Москвы с иском об изъятии памятника, находящегося в неудовлетворительном состоянии», — цитирует главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова РИАМО.

«Форум» включен в реестр памятников истории и культуры народов России. Охраняемым считается фасад здания — часть с колоннадой, выходящая на Садовую-Сухаревскую улицу.