Московские водители смогут ознакомиться со штрафами в режиме онлайн

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Москва, 11 октября. Столичные водители начали получать онлайн копии постановлений о взыскании штрафов за неправильную парковку.

С помощью портала «Автокод» интернет-пользователи смогут посмотреть электронные выписки из постановлений Московской административной дорожной инспекции о взыскании штрафов за неправильную парковку. На портале также можно ознакомиться с выписками из решений МАДИ, которые касаются обжалованных штрафов.

На сайте мэра Москвы отмечают, что все электронные выписки носят исключительно информационный характер, их нельзя использовать в суде. Для этого необходимо предоставить заказное письмо, которое будет прислано по «Почте России», отмечает «Вечерняя Москва».