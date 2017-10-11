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Общество
Московские водители смогут ознакомиться со штрафами в режиме онлайн
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    Московские водители смогут ознакомиться со штрафами в режиме онлайн

    12:09  11 Октября 2017
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    Московские водители смогут ознакомиться со штрафами в режиме онлайн

    Москва, 11 октября. Столичные водители начали получать онлайн копии постановлений о взыскании штрафов за неправильную парковку.

    С помощью портала «Автокод» интернет-пользователи смогут посмотреть электронные выписки из постановлений Московской административной дорожной инспекции о взыскании штрафов за неправильную парковку. На портале также можно ознакомиться с выписками из решений МАДИ, которые касаются обжалованных штрафов.

    На сайте мэра Москвы отмечают, что все электронные выписки носят исключительно информационный характер, их нельзя использовать в суде. Для этого необходимо предоставить заказное письмо, которое будет прислано по «Почте России», отмечает «Вечерняя Москва».

    «Электронные копии решений позволяют автомобилистам заранее узнать причину, по которой не была удовлетворена жалоба на штраф. Такая схема очень удобна, поскольку горожане смогут понять, есть ли смысл дожидаться официального ответа», — заявил руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #штрафы #авто
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