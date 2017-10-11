Власти Подмосковья призвали ТЦ проверить системы пожаротушения после ЧП в «Синдике»

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Москва, 11 октября. Заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев призвал администрации действующих в Подмосковье торговых центров и рынков вновь проверить все системы пожаротушения и оповещения подведомственных им объектов. Кроме того, в свете разрушительного пожара в торговом центра «Синдика» замминистра напомнил о необходимости повторного инструктажа персонала.

«Через ваши объекты ежедневно проходят тысячи людей. И ваша, и наша задача сделать их пребывание не просто комфортным, но и безопасным», — подчеркнул Григорьев.

Замминистра назначил срок выполнения своего поручения, поручив представить ему материалы о проверках до вечера пятницы, сообщает «Подмосковье 360».

Напомним, пожар в строительном ТЦ «Синдика», который практически полностью уничтожил торговый центр и находившуюся в нем продукцию, произошел в воскресенье. Были уничтожены около 800 торговых павильонов, и как подчеркнул Григорьев, «это не просто бизнес-единицы, это оставшиеся без источника дохода семьи».