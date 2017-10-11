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Новый рекорд МЦК: более 422 тысяч пассажиров было перевезено 10 октября
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    Новый рекорд МЦК: более 422 тысяч пассажиров было перевезено 10 октября

    11:14  11 Октября 2017
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    Новый рекорд МЦК: более 422 тысяч пассажиров было перевезено 10 октября

    Москва, 11 октября. Московское центральное кольцо установило очередной рекорд. 10 октября электрички «Ласточки» перевезли более 422 тысяч москвичей и гостей столицы.

    О новых достижениях сообщили представители МЦК, передает РИАМО. Таким образом, рекорд по перевозкам от 27 сентября оказался побит. Тогда электрички Московского центрального кольца перевезли 414, 5 тысяч пассажиров.

    Новый рекорд МЦК: более 422 тысяч пассажиров было перевезено 10 октября

    Напомним, что запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Благодаря «Ласточкам», которые курсируют по кольцу, поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут. Ранее сообщалось, что в 2018 году на шести станциях Московского центрального кольца начнут работать аптеки, мини-маркеты, кофейни, закусочные и рестораны.

    Автор: Алексей Громов
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