Новый рекорд МЦК: более 422 тысяч пассажиров было перевезено 10 октября

В Избранное

Москва, 11 октября. Московское центральное кольцо установило очередной рекорд. 10 октября электрички «Ласточки» перевезли более 422 тысяч москвичей и гостей столицы.

О новых достижениях сообщили представители МЦК, передает РИАМО. Таким образом, рекорд по перевозкам от 27 сентября оказался побит. Тогда электрички Московского центрального кольца перевезли 414, 5 тысяч пассажиров.

Напомним, что запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Благодаря «Ласточкам», которые курсируют по кольцу, поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут. Ранее сообщалось, что в 2018 году на шести станциях Московского центрального кольца начнут работать аптеки, мини-маркеты, кофейни, закусочные и рестораны.