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Мошенники «из Министерства финансов» выманили у московского педагога 200 тысяч рублей
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    Мошенники «из Министерства финансов» выманили у московского педагога 200 тысяч рублей

    10:56  11 Октября 2017
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    Мошенники «из Министерства финансов» выманили у московского педагога 200 тысяч рублей

    Москва,11 октября. Преподавательница начальных классов одной из столичных школ стала жертвой мошенников. Женщина отдала неизвестным 207 тысяч рублей.

    Летом 2016 года учительнице позвонили из якобы Министерства финансов и предложили компенсацию за моральный ущерб в размере 907 тысяч рублей. О какой именно компенсации идет речь не сообщается, передает Телеканал 360. Для того, чтобы получить деньги, женщине предложили перевести определенную сумму на некий банковский счет. Учительница выполнила просьбу. Однако обещанной компенсации она не получила.

    Почему москвичка обратилась в столичную полицию больше, чем через год, неизвестно. 

    Автор: Алексей Громов
    #москва #мошенники #деньги
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