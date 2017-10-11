Два человека пострадали в ДТП с участием фуры и джипа в Московской области

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Москва, 11 октября. Большегруз протаранил внедорожник в городском округе Наро-Фоминск в Московской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Об этом в среду сообщил дежурный офицер Главного управления МВД России по Подмосковью.

По его словам, в минувший вторник примерно в 22.00 на 49-м километре Киевской автодороги в Наро-Фоминском районе грузовик въехал в кроссовер.

В результате ДТП пострадали два человека, сообщает РИАМО.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.