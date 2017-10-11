Благоустройство 15 скверов и бульваров проведут в Москве до конца года
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Москва, 11 октября. В Москве до конца года проведут благоустройство порядка 15 скверов и бульваров, заявили представители пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
До конца года в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Юго-Восточном и Южном округах Москвы проведут благоустройство 15 скверов и бульваров, которые расположены около жилых домов.
«Для местных жителей они важны не только как места отдыха рядом с домом, но и как пешеходные зоны, по которым удобно добираться до ближайшей аптеки или магазина, — цитирует источники «Вечерняя Москва». — Однако до недавнего времени их состояние было неудовлетворительным».