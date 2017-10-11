Благоустройство 15 скверов и бульваров проведут в Москве до конца года

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Москва, 11 октября. В Москве до конца года проведут благоустройство порядка 15 скверов и бульваров, заявили представители пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

До конца года в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Юго-Восточном и Южном округах Москвы проведут благоустройство 15 скверов и бульваров, которые расположены около жилых домов.