Мэр Москвы назначил даты праздника выпускников в 2018 году

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Москва, 11 октября. Московский градоначальник Сергей Собянин подписал указ о проведении выпускных вечеров в Москве в следующем году.

В 2018 году выпускные вечера в столичных средних и высших образовательных учреждениях пройдут 23 и в ночь на 24 июня.

Как отмечает «Вечерняя Москва», в указе написано, что закончиться выпускные вечера должны не позднее 6 часов утра 24 июня.

Организатором большого праздника выпускников в московском Парке Горького будет заниматься департамент культуры Москвы.

В приказе Собянина указано, что контролировать его выполнение назначен заммэра Москвы Леонид Печатников, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.