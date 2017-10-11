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Мэр Москвы назначил даты праздника выпускников в 2018 году
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    Мэр Москвы назначил даты праздника выпускников в 2018 году

    10:27  11 Октября 2017
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    Мэр Москвы назначил даты праздника выпускников в 2018 году

    Москва, 11 октября. Московский градоначальник Сергей Собянин подписал указ о проведении выпускных вечеров в Москве в следующем году.

    В 2018 году выпускные вечера в столичных средних и высших образовательных учреждениях пройдут 23 и в ночь на 24 июня.

    Как отмечает «Вечерняя Москва», в указе написано, что закончиться выпускные вечера должны не позднее 6 часов утра 24 июня. 

    Организатором большого праздника выпускников в московском Парке Горького будет заниматься департамент культуры Москвы. 

    Мэр Москвы назначил даты праздника выпускников в 2018 году

    В приказе Собянина указано, что контролировать его выполнение назначен заммэра Москвы Леонид Печатников, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

    Автор: Валентин Меликов
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