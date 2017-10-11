Выделенные полосы появятся на Проспекте Мира и Хорошевском шоссе в Москве

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Москва, 11 октября. Две новых выделенных полосы появятся в Москве до конца октября. Как рассказали в пресс-службе Департамента транспорта, время движения городского транспорта на участке на Проспекта Мира от Третьего транспортного до Садового кольца в сторону центра благодаря появлении новой полосы снизится на шесть минут. В обратном направлении экономия времени составит – до пяти минут.

Также одна выделенная полоса появится на Хорошевском шоссе. Ездить по ней городской транспорт начнет с 16 октября.

Протяженность выделенной полосы составит 2,3 километра – на Проспекте Мира. Протяженность полосы на Хорошевском шоссе – 2,7 километра.