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Общество
Выделенные полосы появятся на Проспекте Мира и Хорошевском шоссе в Москве
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    Выделенные полосы появятся на Проспекте Мира и Хорошевском шоссе в Москве

    8:30  11 Октября 2017
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    Выделенные полосы появятся на Проспекте Мира и Хорошевском шоссе в Москве

    Москва, 11 октября. Две новых выделенных полосы появятся в Москве до конца октября. Как рассказали в пресс-службе Департамента транспорта, время движения городского транспорта на участке на Проспекта Мира от Третьего транспортного до Садового кольца в сторону центра благодаря появлении новой полосы снизится на шесть минут. В обратном направлении экономия времени составит – до пяти минут.

    Также одна выделенная полоса появится на Хорошевском шоссе. Ездить по ней городской транспорт начнет с 16 октября.

    Протяженность выделенной полосы составит 2,3 километра – на Проспекте Мира. Протяженность полосы на Хорошевском шоссе – 2,7 километра.

    Выделенные полосы появятся на Проспекте Мира и Хорошевском шоссе в Москве

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #дорожное движение #полоса
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