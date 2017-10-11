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Происшествия
Несколько гаражей сгорело в Москве минувшей ночью
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    Несколько гаражей сгорело в Москве минувшей ночью

    8:09  11 Октября 2017
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    Несколько гаражей сгорело в Москве минувшей ночью

    Москва, 11 октября. Несколько металлических гаражей сгорели недалеко от МКАД в  восточной части столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

    Пожар произошел на улице Реутовской, сообщение о возгорании поступило в 0.42 мск 11 октября. Загорелись стоящие в ряд металлические гаражи. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, пожар был ликвидирован к 1.27 мск. Информации о пострадавших нет.

    Напомним, накануне крупный пожар произошел в торговом комплексе «Синдикат». Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров. Пострадали три человека.

    Автор: Виталий Малясев
    #пожар #москва #гаражи
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