Несколько гаражей сгорело в Москве минувшей ночью

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Москва, 11 октября. Несколько металлических гаражей сгорели недалеко от МКАД в восточной части столицы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел на улице Реутовской, сообщение о возгорании поступило в 0.42 мск 11 октября. Загорелись стоящие в ряд металлические гаражи. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным ведомства, пожар был ликвидирован к 1.27 мск. Информации о пострадавших нет.

Напомним, накануне крупный пожар произошел в торговом комплексе «Синдикат». Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров. Пострадали три человека.