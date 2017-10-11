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Общество
«Умные» урны установят на улицах Москвы
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    «Умные» урны установят на улицах Москвы

    8:02  11 Октября 2017
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    «Умные» урны установят на улицах Москвы

    Москва, 11 октября. «Умные» урны появятся на улицах Москвы.

    Как рассказала директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко, высокотехнологичные урны будут сами прессовать мусор. Отмечается, что технология принадлежит отечественным разработчикам. В российской столице она будет внедряться как пилотный проект.

    Как пишет «Интерфакс», помимо прессования мусора, урны также будут поддерживать связь со службами вывоза. Они будут подавать сигнал при максимальном наполнении.

    «Умные» урны установят на улицах Москвы

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #мусор #урна
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