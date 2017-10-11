«Умные» урны установят на улицах Москвы

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Москва, 11 октября. «Умные» урны появятся на улицах Москвы.

Как рассказала директор департамента городской среды Минстроя РФ Оксана Демченко, высокотехнологичные урны будут сами прессовать мусор. Отмечается, что технология принадлежит отечественным разработчикам. В российской столице она будет внедряться как пилотный проект.

Как пишет «Интерфакс», помимо прессования мусора, урны также будут поддерживать связь со службами вывоза. Они будут подавать сигнал при максимальном наполнении.