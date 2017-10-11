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Общество
Власти Москвы за три года построят около 300 км дорог
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    Власти Москвы за три года построят около 300 км дорог

    8:13  11 Октября 2017  /обновлено: 8:32  11 Октября 2017
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    Власти Москвы за три года построят около 300 км дорог

    Москва, 11 октября. Мэр Сергей Собянин утвердил адресную инвестиционную программу столицы на 2017-2020 годы. Объем АИП составит 1,486 триллиона рублей.

    Заммэра по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что 70% расходов инвестиционной программы будут направлены на транспортную инфраструктуру - строительство метро и улично-дорожной сети, передают РИА Новости. Хуснуллин уточнил, что в ближайшие три года за счет программы планируется построить 600 новых объектов.

    Власти Москвы за три года построят около 300 км дорог

    Темпы строительства дорог не снизятся. Продолжится формирование транспортного каркаса новой Москвы. Кроме того, будет обеспечено соединение Калужского шоссе с ЦКАД, продолжится возведение масштабного дорожного объекта Солнцево-Бутово-Видное и формирование поперечных связей.

    Автор: Анна Иванова
    #москва #дороги #программа
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