Власти Москвы за три года построят около 300 км дорог

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Москва, 11 октября. Мэр Сергей Собянин утвердил адресную инвестиционную программу столицы на 2017-2020 годы. Объем АИП составит 1,486 триллиона рублей.

Заммэра по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что 70% расходов инвестиционной программы будут направлены на транспортную инфраструктуру - строительство метро и улично-дорожной сети, передают РИА Новости. Хуснуллин уточнил, что в ближайшие три года за счет программы планируется построить 600 новых объектов.

Темпы строительства дорог не снизятся. Продолжится формирование транспортного каркаса новой Москвы. Кроме того, будет обеспечено соединение Калужского шоссе с ЦКАД, продолжится возведение масштабного дорожного объекта Солнцево-Бутово-Видное и формирование поперечных связей.