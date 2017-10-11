Москва и Минск заключили соглашение о продолжении сотрудничества

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Москва, 11 октября. Москва и Минск подписали новые документы о взаимодействии. Об этом сообщает RT.

Детали соглашений между столичными мегаполисами России и Белоруссии раскрыл в своем аккаунте в Twitter Сергей Собянин, который написал, что новые документы направлены на взаимодействие в сферах продовольствия и здравоохранения.

Подписи под соглашениями о сотрудничестве между Москвой и Минском поставили московский градоначальник и председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

Добавим, что документы предполагают взаимодействия городов по самым разным направлениям, таким как градостроительство, сфера ЖКХ, благоустройство, транспорт, культура, здравоохранение, образование и многие другие.