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Глава Подмосковья объявил о скором открытии развязки трассы «Урал» и Лыткаринского шоссе
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    Глава Подмосковья объявил о скором открытии развязки трассы «Урал» и Лыткаринского шоссе

    19:19  10 Октября 2017
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    Глава Подмосковья объявил о скором открытии развязки трассы «Урал» и Лыткаринского шоссе

    Москва, 10 октября. Развязку на пересечении трассы «Урал» с Лыткаринским шоссе откроют в декабре, заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

    «Развязка, которую мы откроем здесь в декабре, снимет проблемы для выезда из Лыткарина», — констатировал губернатор.

    Глава Подмосковья обратил внимание, что она увеличит транспортную доступность Лыткарина и логистического комплекса в районе Томилино.

    Глава Подмосковья объявил о скором открытии развязки трассы «Урал» и Лыткаринского шоссе

    Развязка строится в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона». Воробьев обратил внимание, что стоимость ее строительства составляет 3,821 миллиарда рублей, из которых 2,945 миллиарда рублей — финансирование строительства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #подмосковье #воробьев #трасса #лыткаринское шоссе #трасса урал
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