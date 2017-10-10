Глава Подмосковья объявил о скором открытии развязки трассы «Урал» и Лыткаринского шоссе

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Москва, 10 октября. Развязку на пересечении трассы «Урал» с Лыткаринским шоссе откроют в декабре, заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Развязка, которую мы откроем здесь в декабре, снимет проблемы для выезда из Лыткарина», — констатировал губернатор.

Глава Подмосковья обратил внимание, что она увеличит транспортную доступность Лыткарина и логистического комплекса в районе Томилино.

Развязка строится в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона». Воробьев обратил внимание, что стоимость ее строительства составляет 3,821 миллиарда рублей, из которых 2,945 миллиарда рублей — финансирование строительства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».