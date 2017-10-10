Легендарный хоккеист Третьяк проведет в Подмосковье мастер-класс для вратарей

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Москва, 10 октября. Трехкратный олимпийский чемпион и легенда советского хоккея Владислав Третьяк проведет в Московской области мастер-класс для вратарей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного министерства спорта.

По данным пресс-службы, в первый день работы школы легендарный голкипер, а ныне глава Федерации хоккея России (ФХР) проведет тренировку для вратарей.

Отмечается, что мастер-классы продлятся вплоть до субботы, 14 октября, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме легендарного хоккеиста мастер-классы будут вести 11 специалистов — заслуженные российские тренеры и преподаватели спортивных школ.