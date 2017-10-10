Последний модуль орбитальной станции «Мир» доставили на ВДНХ

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Москва, 10 октября. В павильон ВДНХ привезли модуль полноразмерного макета орбитальной станции «Мир».

Модуль орбитальной станции «Мир» станет последней частью 30-тонного экспоната, который смогут увидеть посетители павильона «Космос». Предполагается, что экспозиция будет открыта в марте следующего года.

Последнюю деталь орбитальной станции под названием «Кристалл» доставили с площадки Центра имени Хруничева, принадлежащей госкорпорации «Роскосмос».

В июне этого года на ВДНХ появился робот Бакстер, который предсказывал результаты всех 16 матчей Кубка конфедераций. Как отмечали авторы идеи, в дни матчей КК-2017 перед Бакстером выставляли три кубика, внутри которых были листки с названиями команд-соперниц и словом «ничья».