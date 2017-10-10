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Это колоссальная сумма: Собянин сообщил, сколько Москва потратит на реновацию до 2020 года
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    Это колоссальная сумма: Собянин сообщил, сколько Москва потратит на реновацию до 2020 года

    15:18  10 Октября 2017
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    Это колоссальная сумма: Собянин сообщил, сколько Москва потратит на реновацию до 2020 года

    Москва, 10 октября. На реализацию программы реновации в Москве в 2017-2020 годах выделили почти 400 млрд рублей. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

    При этом, как отмечает РИА Новости, он особо подчеркнул, что статья расходов по этой программе в бюджете будет прописана в бюджете впервые.

    «За четыре года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 млрд рублей, эта колоссальная сумма», — подчеркнул градоначальник.

    По словам Собянина, эти средства помогут обеспечить все гарантии, данные участникам  программы при их переселении из ветхого жилья. 

    Ранее «Газета.ру» сообщала о создании  в Москве Фонда реновации жилья. Его попечительский совет возглавит Собянин. В него также войдут депутаты, представители Общественной палаты и Минстроя.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #собянин #бюджет #реновация
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