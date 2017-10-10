Власти Москвы рассказали о росте зарплат и снижении безработицы в 2018 году

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Москва, 10 октября. Власти российской столицы сообщили, что в Москве прогнозируется снижение безработицы в период с 2018 по 2020 годы. Об этом заявил на заседании правительства глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

Правительство Москвы прогнозирует снижение уровня безработицы с 2018 по 2020 годы за счет баланса спроса и предложения на рынке труда. Это связано с притоком и оттоком рабочей силы из субъектов РФ и других стран. По словам Владимира Ефимова, рост реальных располагаемых доходов москвичей достигнет уровня в 1,7% ежегодно.

Чиновник подчеркнул, что средняя заработная плата в Москве составит порядка 63 тысяч рублей, а к концу следующего года увеличится до 67 тысяч рублей. Он также отметил положительную демографическую ситуацию в столице и области, пишет РИАМО.